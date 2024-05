Europee | Conte in Toscana - martedì al Teatro Niccolini di Firenze

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Continua il tour del leader del M5S Giuseppenei teatri italiani per parlare di Europa. Tra i prossimi appuntamento la28 maggio al. ?Anziché chiedervi di votare ?Giuseppe?, quello che vi chiedo è di incontrarci e parlare di quello che non sta funzionando nel nostro Paese -il messaggio diai toscani-, delle risposte e delle soluzioni che il M5S pensa di offrire ai problemi che più ci preoccupano: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l?ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale. Ci vediamo28 maggio alle ore 20.30 al, proveremo insieme ad andare oltre il racconto del ?fantastico mondo di Giorgia? per confrontarci sull?idea di un?altra Italia che non deve rassegnarsi. L?Italia che deve far valere in Europa i suoi principi anziché dire sì a una nuova ondata di tagli e tasse.