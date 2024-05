Eurohamas | tre Paesi riconoscono lo Stato Palestinese - Ue divisa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dalle parole ai fatti. Dopo aver annunciato la volontà di procedere con il riconoscimento dello, la Spagna, l'Irlanda e la Norvegia hanno fissato una data, quella del 28 maggio. I trecompieranno la prossima settimana il passo del riconoscimento che, hanno affermato i leader, aiuterà nel processo di pace per il raggiungimento della soluzione dei due Stati. Israele ha contela decisione e ha richiamato gli ambasciatori dai tre, non escludendo poi ulteriori misure. Il premier Benjamin Netanyahu ha affermato che i piani di Madrid, Dublino e Oslo per riconoscere losono «una ricompensa per il terrorismo». Secondo il leader quellosarebbe uno «terroristico» che cercherebbe di ripetere il massacro del 7 ottobre. L'annuncio èinvece accolto con favore sia dall'Autorità nazionaleche da Hamas. Al passo avanti hanno risposto con cautela i big dell'Ue.