Equitazione - Piazza di Siena 2024 | il risultato del sorteggio per la Coppa delle Nazioni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildiè pronto a partire. L’annuale manifestazione equestre che riguarda il salto ostacoli internazionale, all’interno della meravigliosa cornice di Villa Borghese, ha infatti compiuto il suo consueto primo passo nella schedule capitolina: quello delsquadre per la. La competizione, che si terrà venerdì 24 maggio dalle ore 14.30, vedrà al via 10 formazioni, fra cui ovviamente anche l’Italia. L’urna della “Casina dell’Orologio” ha quindi deliberato l’ordine di uscitasquadre per la: dall’Irlanda, che sarà la prima a scendere sul campo di gara, all’Italia, che sarà la 10a e ultima, passando per il Messico, l’Austria, gli Stati Uniti, il Belgio, gli Emirati Arabi Uniti, la Germania, la Svezia e l’Australia. Occhi puntati sulle “Big”, Irlanda, Germania e Svezia, senza sottovalutare il Belgio e gli Stati Uniti, vedremo poi cosa sarà capace di fare la compagine azzurra.