Elmed - si parte Perché l’interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia è strategica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il voto favorevole dadel Parlamento tunisino a tre accordi di prestito concessi dalla Banca europea ricostruzione e sviluppo (Bers), dalla Banca Internazionale ricostruzione e sviluppo (Birs) e dalla Kwf Bank alla Società tunisina dell’elettricità e del gas (Steg) per finanziare il progetto di interconnessionerappresenta un passo in avanti significativo nelle politiche infrastrutturali energetiche mediterranee. In buona sostanza la nuova interconnessione tra Partanna (Tp) e Mlaabi affianca il progetto del Piano Mattei per l’Africa e si pone come opera altamenteper il sistema elettrico di transizioneno. Qui Tunisi 105 voti favorevoli, 11 contrari e 8 astensioni per il primo disegno di legge che approva un accordo firmato il 20 dicembre scorso tra la Repubblica tunisina e Bers per la concessione di un prestito garantito dallo Stato di 45 milioni. Il secondo riguarda un prestito garantito dallo Stato di 20 milioni di euro dadel Fondo verde per il clima, mentre il terzo da 35 milioni di euro dadella Kwf Bank.