Eliminato Isola dei Famosi 2024 | chi vuoi salvare tra Karina - Lind - Dar -o, Artur ed Edoardo Franco? Il SONDAG -IO, vota!

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chitraa, Dario,ed? Sono ben cinque i nominati della decima puntata dell'dei, andata in onda nella prima serata di ieri 22 maggio. In fondo alla pagina, la possibilità dire al nostrogio e decidere chidal rischio di esseredei: chi? Ilgioa, Dario,ed: cinque naufraghi finiti al televoto nell' ultima puntata dell'deied un nuovo rischio eliminazione. Dopo quanto accaduto nella precedente puntata, il cerchio si stringe sempre di più. Sarà come sempre il pubblico da casa a decidere chie chi eliminare. I risultati del nuovo televoto potremo conoscerli solo nella puntata di domenica 26 maggio, ma la possibilità di esprimere la propria preferenza sarà chiusa alle ore 15. In fondo alla pagina sarà presente ilgio di Blogtivvu.