Elezioni Usa - la disillusione dei giovani li porterà a un voto di cambiamento | con quali esiti?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Possibile che l’America vada verso il socialismo? A giudicare dai due candidati alle presidenziali di novembre, non si direbbe. Anzi, l’esatto contrario. Biden è impegnato nelle due guerre odierne in Ucraina e Gaza. Dell’altro, l’uomo dai capelli arancioni, l’ultima trovata è un video pubblicato dal suo social con titoli che parlano di un “reich unificato”, se il tycoon vincesse le. Socialismo, ma dove, quando, come? Eppure, un recente sondaggio del Pew Research Center rivela che il 44% deiamericani tra i 18 e i 29 anni ha una visione positiva del socialismo, mentre solo il 40% vede il capitalismo sotto una luce favorevole. Dato sorprendente, che segnala cambiamenti profondi nel tessuto sociale dell’America. Aumenta lanei confronti del sistema economico tradizionale, soprattutto per i guasti prodotti dalla iper finanziarizzazione dell’economia e dallo strapotere della banca centrale.

