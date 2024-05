Elezioni Prato - il sondaggio Emg lancia Bugetti al 50 - Cenni al 42,5%

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – In attesa dell’unica cosa che conta, cioè il responso delle urne, ecco i numeri delsuche Toscana Tv ha commissionato alla società EMG Different. Intanto le informazioni tecniche: il campione è rappresentativo della popolazione per sesso, età, istruzione; le persone interpellate sono state 4.411, di cui 800 hanno risposto; ilè stato effettuato fra il 20 e il 22 maggio e l’intervallo fiduciario delle stime è il 3,2%, in più o in meno. Solo il 54% di chi ha risposto si è detto certo di andare a votare, il 21% lo farà probabilmente, il 2% non lo sa, il 5% pensa che non lo farà e il 18% è sicuro di non farlo. In base a questo EMG ha stilato due stime: una basata solo sulle risposte di quelli che andranno a votare, l’altra sul totale del campione. Nel primo caso Ilariadel centrosinistra è quotata al 50%, Giannidel centrodestra al 42.

