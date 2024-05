Elezioni a Bari - il sondaggio Rai | Leccese quasi al 40% ma Romito regge Si va verso il ballottaggio

La corsa a sindaco di Bari, il sondaggio di Porta a Porta: Leccese davanti a Romito e Laforgia - A 16 giorni dal weekend elettorale dell'8 e 9 giugno, si intensificano i sondaggi per provare a leggere la situazione della corsa alle Comunali di Bari 2024. Si tratta delle ultime battute per le rilevazioni statistiche prima del limite delle due settimane dalla consultazione, circostanza per la quale scatta il silenzio dei sondaggi. Il ...

A Bari si va verso il ballottaggio Leccese - Romito per il sondaggio Rai. Porta a Porta: Laforgia decisivo - Prende il largo nei sondaggi la candidatura di Vito Leccese , ormai vicino al 40 per cento. Il dato emerge dall'ultima rilevazione del'istituto demoscopico Noto sondaggi, diffusa ieri sera nella ...