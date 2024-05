Egle Lazzarin - chi è la moglie di Paolo Conte | La mia musa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024)viene considerata dai più unafondamentale e indispensabile per la carriera straordinaria di. Ha inoltre preso parte al film sulla sua vita e il commento del celebre cantautore è stato: “Ha avuto un’atteggiamento da vera diva, come Greta Garbo”., simbolo senza tempo della musica d’autore italiana, sposato da circa cinquant’anni la. La loro storia d’amore è iniziata nel lontano 1975 e tutti questi anni sono stati caratterizzati da grande riservatezza e discrezione da parte della coppia. Ladiè sempre stata una persona schiva, non amante dei riflettori e delle luci del gossip. Attualmente, il celebre cantautore e la sua dolce metà vivono ad Asti, città molto cara all’artista, piemontese doc. Proprio allaha dedicato la canzone Un Gelato al limon. Nel corso di una bella intervista rilasciata dall’artista a Sette, il supplemento allegato al Corriere della Sera, ha raccontato: “Quella canzone è una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina.