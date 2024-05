E’ tutto vero - Dea nella leggenda Super Lookman l’eroe di Dublino Trionfo sugli invincibili del Bayer Una gioia attesa per 116 anni

(Di giovedì 23 maggio 2024) ATALANTA 3LEVERKUSEN 0 ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac (46’ Scalvini); Zappacosta (83’ Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere (56’ Pasalic),; Scamacca (83’ Toure’). All.: Gasperini.LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic (46’ Boniface), Tah, Tapsoba; Frimpong (80’ Tella), Xhaka, Palacios (68’ Andrich), Hincapie; Wirtz (80’ Schick), Adli, Grimaldo (68’ Hlozek). All.: Xabi Alonso. Arbitro: Kovacs Reti: 12’, 25’ e 75’Il cielo è nerazzurro sopra. L’Atalanta ha fatto la storia, diventando la seconda provinciale italiana dopo il Parma a conquistare un trofeo continentale: l’Europa League. Vinta travolgendo per 3-0 il favoritoLeverkusen, fresco campione di Germania e reduce da una stagione da 51 partite senza mai perdere. Fino a ieri sera all’Aviva Stadium, in una serata trionfale dove la Dea di Gasperini ha dominato tatticamente e tecnicamente, ridimensionando le ‘Aspirine’ di Xabi Alonso, chiudendo la partita di fatto già dopo 25 minuti con la doppietta dell’errore della serata Ademola

