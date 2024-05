È morta Giulia - protagonista della canzone Dedicato a te delle Vibrazioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ci sono persone che pur senza uscire mai allo scoperto o svelare la propria identità, diventano famose ed eterne. Sono le muse dei poeti e degli artisti in generale. Lo sono state in passato Beatrice per Dante, Laura per il Petrarca e lo sono diventate in tempi moderni le protagonistecanzoni più belle dei cantanti. Da Angie dei Rolling Stones a Jude dei Beatles, da Sara di Venditti alle tante Jenny, Silvia, Gabri di Vasco Rossi. E quando muoiono, e lo veniamo a sapere (è stato proprio il recente caso di Gabri di Vasco), è come se morisse qualcuno di vicino a noi, che conosciamo e amiamo. Ieri sera Francesco Sarcina, leader, ha scritto un post comunicando ai suoi follower la scomparsa di, quell’”immensamente” di unacanzoni più famose del gruppo, forse quella che ha decretato il loro successo iniziale:a te. In passato molti si erano chiesti chi fosse realmente, lui aveva solo spiegato che si trattava di una ragazza che gli era stata vicina in un momento difficilesua vita.