È il trionfo di Gasperini

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo sport è fondamentalmente una storia di sconfitte. Vale per tutti gli sport: i vincitori sono solo una piccola, piccolissima, frazione dei partecipanti. La stragrande maggioranza delle persone che praticano sport non vinceranno mai, nella loro carriera, un campionato o un torneo. È inevitabile, il rapporto tra trofei messi in palio e concorrenti non sarà mai equilibrato. Uno dei sensi dello sport è quindi trovare la vittoria in forme diverse. In questo senso, l’Atalanta di Gian Piero, che fino a ieri non aveva mai raccolto nessun trofeo, già prima della vittoria contro il Bayer Leverkusen poteva dire di aver raggiunto la sua vittoria. Per i risultati ottenuti rispetto al potenziale delle squadre messe in campo in queste stagioni, certo, ma anche per la visione tattica dell’allenatore e quella strategica della società che ha portato a questi risultati. E questo senza contare l’influenza che il calcio diha avuto nel panorama tattico di questi anni.