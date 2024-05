È grave l’influencer Siu aka Soukaina El Basri | fermato il marito

(Di giovedì 23 maggio 2024) I carabinieri hannonella tarda serata di ieri, mercoledì 22 maggio, con l’accusa di tentato omicidio, Jonathan Maldonato,delSiu, all’anagrafeEl, 30 anni, ora ricoverata all’ospedale Maggiore di Novara: Maldonato aveva dichiarato che la moglie si è ferita cadendo, ma per gli inquirenti sarebbe stato ila colpirla con un’arma appuntita, ancora da identificare. La vicenda risale ai giorni scorsi: giovedì Jonathan Maldonato ha chiamato il 118 spiegando che la moglie era caduta e si era ferita sullo spigolo di una cassettiera (nei giorni successivi ha poi cambiato versione, dicendo agli inquirenti che la moglie avrebbe tentato di suicidarsi). Gli operatori del 118 hanno trovato la donna con un foro nel petto e molto sangue, e una volta trasportata sull’ambulanza in gravi condizioni, come riporta la stampa, la donna ha ripetuto la versione deldavanti a lui, che è salito in ambulanza con lei, e ai medici.

