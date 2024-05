è Francesca Saladino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) NORCIA –È la viceprefetto aggiuntoil commissario prefettizio del Comune dopo le dimissioni di sette consiglieri comunali e il conseguente scioglimento . Il prefetto Armando Gradone ha firmato la nomina e la dottoressa prenderà servizio già oggi. Sarà un lavoro breve, quello che dovrà fare. Norcia infatti va al voto nel corso della prossima tornata elettorale e dunque il commissario dovrà rimanere in carica fino all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Non essendo Norcia una città oltre i 15mila abitanti e quindi non essendo soggetta a ballottaggio, il nuovo primo cittadino si conoscerà già il 10 giugno, appena concluso lo scrutinio. Dopo la sentenza d’appello che lo ha assolto, il sindaco Nicola Alemanno sarebbe tornato al suo posto per una ventina di giorni dopo la sospensione. Le dimissioni del sindaco facente funzione Giuliano Boccanera, anche lui candidato, gli hanno impedito il ritorno in sella.