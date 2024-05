Dwayne Johnson è irriconoscibile nel nuovo film The Smashing Machine

Dopo Lazenby, anche Brosnan è favorevole all'eventuale scelta di Taylor-Johnson come nuovo James Bond Dopo l'approvazione di George Lazenby, anche un altro ex-James Bond del passato ha dato il suo benestare all'eventuale nomina di Aaron Taylor-Johnson come nuovo 007 della saga. movieplayer

Non è stato ancora ufficializzato come il nuovo James Bond, che già fioccano le polemiche su Aaron Taylor-Johnson, possibile erede di Daniel Craig al ruolo di 007. A quanto pare l’attore sarebbe boicottato sui social per le sue origini ebraiche.

cinemaserietv