Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi - 23 maggio 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Questa sera, giovedì 23, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In apertura di puntata, Paolo Del Debbio intervisterà Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Esteri, per indagare – in vista del voto europeo – la politica economica, le tematiche comunitarie e gli scenari internazionali. Spazio, poi, a Giuseppe Conte, con cui Del Debbio farà un bilancio sull’operato del Governo, per arrivare al rientro in Italia di Chico Forti. A seguire, il progetto di legge che Matteo Salvini ha ribattezzato “Salva-Casa”. Il condono, al vaglio del Parlamento, dovrebbe servire a sanare le difformità di natura formale che non corrispondono alla planimetria di un dato immobile.