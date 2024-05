Dove si trovava Leonardo Da Vinci quando ha dipinto La Gioconda?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 23 maggio 2024) Life&People.it In molti, varcando la soglia del prestigioso Museo del Louvre, si sono chiesti quale paesaggio fosse ritratto, alle spalle della Monnalisa, ne “La” dida. Il celebreè stato, infatti, al centro di un dibattito in continua evoluzione a proposito del luogo in cui l’autore sial momento della sua realizzazione. È trascorso quasi un decennio dall’ipotesi formulata, a riguardo, da Silvano Vincenti, all’epoca presidente del Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici Culturali e Ambientali. Nel 2015 egli sosteneva cheavesse soggiornato presso la Santissima Annunziata di Firenze tra il 1500 e il 1504 realizzando lì, all’interno della sagrestia, alcune delle sue opere tra cui proprio “La”. Carla Gori ipotizza che il paesaggio alle spalle della donna sia Bobbio Risale allo stesso anno la teoria della ricercatrice Carla Glori secondo la quale a far da sfondo all’inconfondibile immagine della donna ritratta daè il paesaggio di Bobbio.