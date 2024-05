Dove può andare il centrodestra se Meloni perde il senso dell’orientamento L’opinione di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) La “biondina” difensiva o il generale articolato? La destra radicale si trova oggi di fronte al dilemma di questa scelta, al di là dei ruoli ufficiali dell’uno, o dell’altra. Giorgiae Roberto Vannacci infatti si contendono la guida culturale della destra. Certoè capo del governo, ma questo non la fa automaticamente capo della destra radicale. Anzi, l’essere donna, premier, spesso sulla difensiva, la allontana da quella destra estrema che solletica ai convegni della destra spagnola di Vox o del Rassemblement National francese. Quella destra invece in Italia può guardare speranzosa a un generale dei paracadutisti con esperienza di combattimento, ragazzino in Francia, in azione in Afghanistan e in missione a Mosca. Conosce il mondo, sa le lingue, è sofisticato e attento con le parole, è severo ma mai difensivo. Tutto è meglio di una ragazza esile mai vissuta fuori dal raccordo anulare romano, che le lingue le ha imparate a scuola e la cui esperienza di combattimento è forse stata la partecipazione marginale in qualche rissa di periferia.