Dopo il Met Gala ecco il Pet Gala | ovvero gli abiti delle star dell' evento più glamorous reinterpretati dai cani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Riuscite a immaginare un cane con lo stesso abito di Zendaya o con quello di Jennifer Lopez? La realtà supera la fantasia: a New York è andato in scena il primoglam per gli amici a quattro zampe, vestiti proprio come le celeb che hanno sfilato sulla scalinata del Met.