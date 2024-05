(Di giovedì 23 maggio 2024) , dopo Roma a Piazza di Spagna aperta due anni e mezzo fa,raddoppia con un bellissimo negozio di tre piani a Bari, Via Calefati 61/D, angolo Via Sparano. La nuovapresenterà le collezioni uomo e donna del brand e avrà anche una sala .

Celebrità e Lusso: Domenico Vacca Apre a Bari la nuova boutique - 23/05/2024 - 02:36 Hollywood in Puglia Domenico Vacca apre la sua seconda boutique in Italia Vacca , da Hollywood a new York , da piazza di Spagna a roma fino a Bari Apre a Bari la nuova boutique di Domenico Vacca Domenico Vacca apre la sua seconda boutique in Italia, ... fai.informazione

Celebrità e Lusso: Domenico Vacca Apre a Bari la nuova boutique - 23/05/2024 - 02:36 Hollywood in Puglia Domenico Vacca apre la sua seconda boutique in Italia Vacca , da Hollywood a new York , da piazza di Spagna a roma fino a Bari Apre a Bari la nuova boutique di Domenico Vacca Domenico Vacca apre la sua seconda boutique in Italia, ... fai.informazione