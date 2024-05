Domenico Modugno - ‘Come in un sogno di mezza estate’ è la nuova raccolta

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nel trentennale della scomparsa, Sony Music Italy pubblica lain undicon i brani più importanti del catalogo di. Il disco – diviso in Ile Il risveglio – esce in digitale e in tre formati fisici (doppio LP nero 180gr, doppio CD con poster e bonus tracks in spagnolo e doppio vinile numerato con poster in esclusiva per store.sonymusic.it. Foto da Ufficio Stampa A caratterizzare il progetto sono le versioni in spagnolo di alcuni brani mai pubblicate prima in Italia. Primo, e finora unico, artista pop italiano a vincere due Grammy,ha esportato l’italianità in tutto il mondo. E, insieme, ha rivoluzionato il linguaggio della musica italiana con l’iconico Nel blu dipinto di blu, noto come Volare, divenne un successo mondiale. Con l’intento di avvicinare le nuove generazioni all’artista, la parte grafica del progetto è firmata dal collettivo torinese Ciao Discoteca Italiana, che unisce design, arte e canzone d’autore.