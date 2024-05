Domani si presenta il libro Random di Luciano Gallo

Domani, a Sezze, si terrà la presentazione del libro “La figlia del Comandante – il prezzo della libertà”, edito da Pathos Edizioni e scritto dalla giovane autrice Giulia Mariniello, 24 anni. L’evento avrà luogo presso la sala D’Ercole del Museo Archeologico, in Largo Buozzi, alle 17:30. dayitalianews

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI direzione artistica Tosca Teatro Eduardo De Filippo | Viale Antonino di San Giuliano 782 – ROMA Mercoledì 8 – ore 21 Felice Liperi incontra RUDY MARRA in occasione della presentazione del suo libro ROCK MASSA E POTERE In foto: Rudy Marra Maggio ricco di eventi a Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca. romadailynews

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Scoprirsi diversi dagli altri non è un difetto ma un valore: è ciò che Luca Trapanese ci insegna attraverso i suoi libri e la sua vita. Papà adottivo di Alba, bimba con sindrome di down che ha conquistato il web, e assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Trapanese torna al Libro Possibile Winter per presentare il suo ultimo romanzo “Non chiedermi chi sono” (Salani).

