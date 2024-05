Domani l’Atalanta e il Gasp…E il Napoli attende

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Ilattratto da Gian Piero Gasperini e viceverso…Che non si dica che Gian Piero Gasperini non è un vincente, adesso. Ieri sera l'allenatore di Grugliasco esono entrati nella storia del calcio italiano, sollevando al cielo di Dublino l'Europa League, il primo trofeo internazionale della Dea e del tecnico stesso. Non solo: la Dea del Gasp… Con una vera e propria lezione di calcio all'allenatore più in voga del momento, Xabi Alonso, e alla squadra che ha espresso il calcio più bello e vincente d'Europa in questa stagione, vissuta fino a ieri sera da imbattuti. Imbattuti, sì, prima di incontrare quella macchina che a tratti sembra perfetta, a tinte nerazzurre, che ha in Gasperini il suo conducente, il suo condottiero, il suo comandante. Ma per quanto lo sarà ancora? Già, perché ora è arrivato il momento che Gian Piero Gasperini esi incontrino.