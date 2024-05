Doctor Sleep | le differenze tra il libro di Stephen King e il film con Ewan McGregor

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nel 1980 è arrivato al cinema Shining, capolavoro di Stanley Kubrick basato sull’omonimo romanzo del 1977 di. Combinando le atmosfere tipiche del più noto degli autori del brivido al rigore estetico del regista di 2001: Odissea nello spazio, ilsi afferma ancora oggi come un’opera di straordinaria potenza visiva ed emotiva, capace di incutere profondo timore negli spettatori pur non mostrando nulla di esplicitamente scioccante, bensì la “semplice” discesa nella pazzia del protagonista Jack Torrance. Nel 2013,ha poi deciso di dar vita ad un romanzo sequel di quel suo capolavoro,, divenuto nel 2019 unper la regia di Mike Flanagan. Come ormai noto,non ha mai amato la trasposizione che Kubrick ha realizzato a partire dal suo romanzo. Le due opere, infatti, sono molto diverse tanto nello svolgimento quanto nella conclusione.è stato dunque anche un modo per spostare nuovamente l’attenzione su Shining, andando a raccontare cosa è avvenuto dopo gli eventi lì raccontati.

