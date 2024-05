Djokovic-Griekspoor oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Ginevra 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Novakse la vedrà contro Tallonnei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il numero uno del ranking mondiale, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, agli ottavi ha rifilato un doppio 6-3 al bombardiere tedesco Yannick Hanfmann. L’olandese, invece, sesta forza del tabellone, dopo il rinvio per pia è riuscito a rimontare la wild card canadese Denis Shapovalov e a prevalere al parziale decisivo. Secondo le quote dei bookmakers il maggiore indiziato per avanzare al prossimo round è proprio, che si trova saldamente in vantaggio per 3-0 nel bilancio degli scontri diretti (7-1 il computo dei set) e vuole incamerare più vittorie possibili per arrivare con il carico di fiducia al Roland Garros per difendere il titolo conquistato nella passata edizione. In palio per il vincitore c’è un’eventuale semifinale contro uno tra lo statunitense Alex Michelsen oppure il ceco Thomas Machac.