Disprezzare la Corte dell’Aja non aiuta Israele né la democrazia

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’articolo Guia Soncini sui mandati di arresto per il capo del governo israeliano e per il suo ministro della Difesa, ma anche e soprattutto l’attenta lettura del parere giuridico prodotto dal procuratore dellapenale internazionale, costituiscono un salutare schiaffo per quella parte dell’opinione pubblica, compreso chi scrive e questo giornale, che ha sempre sostenuto le ragioni di. È chiara a tutti la condizione di Paese aggredito die la sua lotta per sopravvivere contro un’organizzazione terroristica che fa del suo sterminio la ragione sociale. Tuttavia quelle tredici pagine redatte da due ex giudici dellapenale, docenti e quattro avvocati con specifica competenza sulla materia dei diritti umani e dei crimini di guerra, dicono cose tremende su cui la coscienza di chi ama e difende ladideve interrogarsi. Vista la confusione che anche stavolta hanno fatto alcuni commentatori in materia di diritto va detto subito che il documento è un semplice parere consultivo rilasciato da un panel di esperti a sostegno della richiesta di arresto del rappresentante dell’accusa.