Disforia di genere - protesta sotto la sede dell' Aifa contro lo stop alla triptorelina

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una decina di persone, tra cui sei genitori con i figli adolescenti al seguito, si sono incatenati simbolicamente questa mattina a Romala'Agenzia Italiana del Farmaco, per manifestare conil tavolo tecnico sulla prescrizione, farmaco che sospende la pubertà, e utilizzato oggi per adolescenti con diagnosi didi. Tra loro, a manifestare anche alcuni ragazzi stessi che indossavano la maglietta con la scritta: "Chiedimi se sono felice". .

Rileggiamo il passato, ma il problema di oggi per la Chiesa in Cina è la libertà - Manzoni rileva che, in fatto di umiltà ne aveva "quanta ne bisognava per mettersi al di sotto di ... erano strenuamente impegnati, scrivendo appelli alla Santa Sede, a liberare le missioni dalle catene ... asianews

Truffe agli anziani, una centrale a Napoli: c'era anche il manuale di istruzione per il telefonista - ... le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, sotto la ...gravi elementi indiziari in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere avente sede a Napoli e ... radiosenisecentrale