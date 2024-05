Disastro Isola dei Famosi | i perché degli ascolti tv più bassi di sempre

(Di giovedì 23 maggio 2024) Crolla l'dei. Crollano gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, crolla lo stile di conduzione di Vladimir Luxuria, crolla un cast che, come si direbbe in dialetto legnaese, è di "maltrainsema" - tradotto, messi insieme male - e crolla un'idea di programma nel 2024 basato su meccanismi che già alla seconda edizione del programma - e siamo alla decima - odoravano di soffitta della nonna. Glitv di mercoledì 22 maggio raccontano di un cedimento strutturaleso del surviving show di Canale 5: il 12% di share con una media di un milione 678mila telespettatori. Una debacle: mai un risultato così basso in termini diera stato fatto registrare dall'deinella propria storia in Italia. Da cosa dipende questo crollo? Inutile negarlo: nessuno si sarebbe mai aspettato un'impresa dell'Atalanta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

