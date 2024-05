DIGITAL NOISES consegue il premio Innovation and excellence award 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il CEO e Fondatore di, Giuseppe Fisicaro, ha conseguito ildai delegati di Corporate LiveWire, società di comunicazione britannica che si occupa di monitorare aziende di vari settori corporate nel mondo. Un altro grande traguardo per la società. Grazie al grande lavoro e agli eccellenti risultati ottenuti nell'ultimo anno nei paesi asiatici, in particolare India e Vietnam,è stata premiata, lo scorso 5 Maggio presso l'Hotel Raffles di Dubai, come "Publishing Company of the Year". Giuseppe Fisicaro, CEO e Fondatore di, commenta entusiasta: "E' uninaspettato ma meritato per noi. Insieme al mio team, abbiamo sempre guardato oltre i confini nazionali, tant'è che abbiamo una sede dell'azienda a Parigi, e nel corso dell'ultimo anno, abbiamo sviluppato importanti relazioni coi paesi asiatici e questo ha decisamente accresciuto il nostro appeal internazionale.