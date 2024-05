Diddy ancora nell’occhio del ciclone | l’ex modella Crystal McKinney lo ha denunciato per averla costretta a praticargli del sesso orale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non c’è pace per Sean ‘’ Combs. Dopo che è stato diffuso dalla CNN, il video in cui pesta e picchiafidanzata, arriva un’altra denuncia di violenza sessuale nel 2003.ha accusatodiaggredita sessualmente nel suo studio di registrazione di New York nel 2003. È l’ultima di una serie di accuse contro il magnate dell’hip-hop in difficoltà. Nella causa federale,ha affermato che all’epoca dei fatti era una giovanedi 22 anni di successo quando ha incontrato Combs durante la settimana della moda maschile a Manhattan. Combs, come riporta Associated Press, l’ha invitata nel suo studio di registrazione più tardi quella notte. Quando laè arrivata avrebbe trovato il rapper che beveva e fumava marijuana con molti altri uomini. Anche laha fatto in tiro ma “in seguito ha capito” che era mischiata con una sostanza narcotica o inebriante.