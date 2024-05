Delirio Atalanta - Parolo | E’ un modell - progettuali -à, serietà e competenza Il calcio questo è

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Notizie.com parla l’ex giocatore della nazionale e della Lazio, esalta la Dea: “La differenza? Quando senti Gasperini dire che è un vantaggio giocare ogni tre giorni e non un peso, tanti allenatori dovrebbero imparare…” “Non c’è niente da dire anzi solo da ammirare, alzarsi in piedi e applaudire fino a quando non ti fanno male le mani, questa è l’, una società e uno die dità, quando hai tutte queste cose insieme faie vinci. E la cosa bella che loro riescono a farlo sempre e in maniera semplice sono sempre lì. Ho finito di giocare e sono sempre lì da anni, era solo questione di tempo“. A parlare così a Notizie.com è un ex giocatore come Marcoche da sempre stima e apprezza l’e tutto quello che riesce a fare e ha fatto in questi ultimi anni, anche se con la Lazio è riuscito a batterla in finale di coppa Italia, era la prima finale della Dea.