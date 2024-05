Delirio Atalanta - Facchinetti | La mia Dea ha reso possibile l’impossibil - mi sono commosso…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Notizie.com il leader dei Pooh grandissimo tifoso della squadra bergamasca: “E’ stata una magia, abbiamo battuto una super squadra che veniva da 42 risultati consecutivi. Ora vado a cena con Gasp” “Che squadra fantastica, meraviglia delle meraviglie, una magia, non sto nella pelle. La mia bellissimahal’im, mi dispiace dirlo, ma davvero se giochiamo così come a Dublino, non ce n’é per nessuno, neanche per l’Inter o per altre….“, E’ euforico Robymentre parla a Notizie.com, ha obbligato tutta la band dei Pooh a finire in anticipo le prove (tra poco partirà il tour della band che ha già fatto registrare il tutto esaurito si parte a Roma alle Terme di Caracalla ndr) per vedere la finale di Dublino: “Ci hanno montato un mega schermo in albergo e l’abbiamo vista tutti insieme come ai vecchi tempi io Dody e Red e devo dire che hanno tifato erimasti contenti.