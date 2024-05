Deadpool & Wolverine | un eroe del MCU fa un’apparizione inaspettata nella nuova clip

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 23 maggio 2024)è un sogno che si avvera per i fan, non solo per l’unione dei due supereroi che sfidano la morte, ma anche per la storia e l’eredità che infondono nel Marvel Cinematic Universe. In passato, la Fox ha creato diversi film e spin-off sugli X-Men, mentre ildi Hugh Jackman è stato testimone di tutto questo e il primo teaser del film ha già proclamato ildi Ryan Reynolds come “Gesù della Marvel”. Mentre i due si uniscono, il marketing dell’imminente film nasconde una miriade di Easter Eggs, ora un nuovo spot ci dà una buona occhiata al Vuoto e ad Ant-Man. Nel nuovo spot,afferma che “per lo più si stanno facendo nemici con la Disney e fanno un sacco di battute a spese di Hugh“. Ledi accompagnamento offrono ai fan con gli occhi d’aquila una buona occhiata al cadavere della maschera gigante di Ant-Man che viene usata da Cassandra Nova come base.