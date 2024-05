Deadpool & Wolverine | Emma Corrin si è ispirata a un personaggio di Bastardi senza gloria per il suo ruolo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ecco a qualedisi èper interpretare Cassandra Nova in, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno parlato deldi Cassandra Nova in(di cui recentemente è stata diffusa la sinossi vietata ai minori). L'attore di Wade Wilson ha elogiato la "malizia, il pericolo e l'imprevedibilità" della sua co-star. Sebbene nelle ultime settimane abbiamo visto molto di, gran parte del threequel è rimasto avvolto nella segretezza. L'ultimo trailer ha offerto uno sguardo al villain del film, Cassandra Nova, anche se non sappiamo ancora cosa stia facendo nel Vuoto. La teoria prevalente è che la contorta sorella gemella del Professor X provenga dalla ….

