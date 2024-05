Dead Dead Demons Dededede Destruction | un tuffo distopico nell’adolescenza su Crunchyroll

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’offerta dicontinua ad arricchirsi, aggiungendo anche: scopriamo insieme quando sarà disponibile in questo articolo dedicato Dal 24 maggio, la piattaforma streamingaccoglie, trasposizione anime dell’omonimo manga di Inio Asano. Un’opera che ha conquistato critica e pubblico, mescolando elementi di coming-of-age a tinte sci-fi distopiche. La storia ruota attorno a due liceali, Kadode Koyama e Oran “Ontan” Nakagawa. La loro vita ordinaria viene sconvolta dall’apparizione di un’astronave aliena che incombe minacciosamente sul mondo. Nonostante la situazione apocalittica, le due amiche cercano di affrontare la quotidianità, tra scuola, amicizie e prime cotte. Ma ben presto si renderanno conto che la vera minaccia potrebbe non provenire dallo spazio, ma da loro stesse e dalla società in cui vivono.

Dead Dead Demons Dededede Destruction dal 24 maggio su Crunchyroll - ...rilasciato al cinema in due parti - la Parte 1 è uscita il 22 marzo e la Parte 2 uscirà il 24 maggio in Giappone - Dead Dead Demons Dededede Destruction sarà disponibile in streaming su Crunchyroll, ...

Inio Asano arriva in tutto il mondo su Crunchyroll: annunciata la data d'uscita di Dead Dead Demon's Dededededestruction - L'adattamento anime di Dead Dead Demon's Dededededestruction di Inio Asano è in arrivo su Crunchyroll in tutto il ...