David Cronenberg risponde a chi critica i suoi film | Non capisco chi pensa siano freddi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il regista, presentando The Shrouds a Cannes, ha replicato a chi considera iprivi di emozioni.ha presentato a Cannes 2024 il suo nuovo lungometraggio The Shrouds e, parlando con i giornalisti, ha sottolineato che non capisce chi considera i'. Il progetto cinematografico proiettato in anteprima al festival francese era stato ideato come una serie destinata a Netflix, ma i responsabili della piattaforma di streaming, dopo aver letto i primi due script, non avevano dimostrato interesse. La replica ai commenti negativi Commentando le accuse rivolte ad alcunidi non dare lo spazio adeguato alle emozioni,ha ora colto l'occasione per replicare: "Onestamente penso che tutti i miei ….

