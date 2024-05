Dal 24 maggio in radio PIOGGIA DI PAROLE di MARIKA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 23 maggio 2024), dal 24disponibile inDI”, il nuovo singolo. Andiamo a saperne di più.esce con “di” Da venerdì 242024 sarà in rotazionefonica “DI”, il nuovo singolo di, già disponibile sulle piattaforme digitali da mercoledì 8. Da venerdì 242024 sarà in rotazionefonica “DI”, il nuovo singolo di, già disponibile sulle piattaforme digitali da mercoledì 8. Cosa rappresenta “di” “di” è un brano che racconta delle difficoltà che spesso ci si ritrova ad affrontare, provando ad interpretare ledegli altri. La canzone è prodotta da Raffaele Dogliani “Raffucs” in co-produzione con Cristopher Bacco (Studio 2 Recording). Ed è caratterizzata da un mix di suoni elettronici e strumenti dal feel naturale. Elementi come il basso nei bridge e le chitarre nelle aperture e nei ritornelli, conferiscono al pezzo unare profondità e ritmo, trasportando completamente l’ascoltatore.