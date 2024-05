Dai Lions pratesi un pianoforte in regalo al Rodari

(Di giovedì 23 maggio 2024) Prato, 23 maggio 2024 – Un gesto di grande generosità e sensibilità quello dei sette Clubdi Prato, che hanno deciso di donare unal Liceo Musicalein occasione del decimo anniversario della sua fondazione. Questo liceo, diventato un punto di riferimento per l’educazione musicale nella città, ha al centro della sua missione la formazione musicale degli studenti, senza trascurare le discipline comuni a tutti i licei. La didattica del Liceo Musicaleè caratterizzata da un intenso programma settimanale di lezioni individuali su due strumenti musicali e attività di musica d'insieme, che spaziano dalle piccole formazioni di musica da camera fino alle grandi orchestre. Questo richiede non solo un impegno significativo da parte degli studenti, ma anche la disponibilità di spazi adeguati e attrezzature specifiche, tra cui strumenti musicali che non possono essere facilmente trasportati.

Il Lions Club Pesaro Host ed i Leo pesaresi in campo contro l’infida malattia degli occhi: l’ambliopia - Il lions Club Pesaro Host ed i Leo pesaresi in campo contro l’infida malattia degli occhi: l’ambliopia - La campagna di prevenzione è coordinata dal lions dottor Renato Zampetti ed è stata eseguita presso le scuole materne su bambini di anni 4. L'ambliopia è una alterazione della trasmissione del segnale ... viverepesaro

Al pianoforte del Lions di Biella arriva Frida Bollani Magoni - Al pianoforte del lions di Biella arriva Frida Bollani Magoni - GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. lastampa

Play the game, distretti Lions e Leo organizzano eventi - Play the game, distretti lions e Leo organizzano eventi - I distretti lions e Leo 108La Toscana, in occasione di Play the game 2024 che si svolgeranno a Montecatini e nell'intera Valdinievole nei prossimi giorni, organizzerà, venerdì 24 e sabato 25 maggio, ... valdinievoleoggi