Da vicino nessuno è normale | gli ospiti del 27 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) In onda alle 21.20 Alessandro Cattelan torna di nuovo in prima serata su Rai2 con il secondo appuntamento di “Da”. In totale tre gli speciali, il primo andato in onda il 20, poi il 27e il 3 giugno alle ore 21.20. “Da”, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è un inedito people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Lunedì 27, saranno presenti: Fabio ed Eleonora Caressa, Elettra Lamborghini, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tanti i meccanismi e i mezzi che userà durante ciascuna serata: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandiin performance spettacolari e interazioni sorprendenti. Ad accompagnare Alessandro Cattelan, durante il programma, la musica degli Street Clerks e 4che comporranno il cast fisso: Stefania Andreoli, Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi e Matto Varini.