Da patrono di Internet a Santo La storia di Carlo Acutis - morto a 15 anni Il suo miracolo riconosciuto dalla Chiesa VIDEO

(Di giovedì 23 maggio 2024)era un ragazzino di 15nato a Londra, ma vissuto sempre a Milano, grande appassionato di Informatica e fedele profondamente devoto. Colto da leucemia fulminante, il ragazzo venne ricoverato all’Ospedale San Gerardo di Monza dove morì dopo tre giorni di agonia. “L’eucaristia è la mia autostrada per il cielo”, ripetevain quei giorni. Ma la suaterrena non era destinata a finire con quel tragico evento. Perché il 2 Ottobre del 2012, secondo quanto certificato ufficialmentein questi giorni, il ragazzino milanese avrebbe cambiato per sempre la vita di un altro ragazzo, il 12enne brasiliano Matheus, che era affetto da una rara malattia anatomica congenita – il pancreas anulare – che avrebbe necessitato di un delicato intervento chirurgico per essere corretta. Il 12 Ottobre 2013, nellabrasiliana di San Sebastiano era in corso una benedizione con una reliquia appartenuta ad