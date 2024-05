Cup in tilt - altra giornata di passione E la polizia postale apre un’indagine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Cup unico regionale fuori uso da domenica notte: ancora muto il numero telefonico per le prenotazioni. Si tratta del terzo giorno consecutivo. Quella di ieri è stata un’drammatica per chi non poteva recarsi agli sportelli i quali martedì pomeriggio e ieri hanno ripreso in parte a funzionare e sono stati presi d’assalto. Anche il portale mycup Marche ieri mattina non era raggiungibile: "Impossibile raggiungere il sito", la risposta. E anche prenotare tramite app è un’impresa. Le maggiori difficoltà continuano ad essere per gli anziani e per tutte quelle persone che non si possono spostare facilmente per le loro patologie. Nel tardo pomeriggio di martedì dalla Regione parlavano di "probabile attacco hacker" e prevedevano il ripristino completo del servizio prenotazioni non per ladi ieri ma per stamattina. Nel primo pomeriggio di martedì è stato ripristinato solo parzialmente il servizio di prenotazione Cup (Centro unico prenotazioni; sistemi telefonici e informatici con App e link) interessato da lunedì da un totale black out.