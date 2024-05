Cronisti fermati e perquisiti - Pd-Avs chiedono a Piantedosi di chiarire L’Odg | Lesa la libertà di stampa Fnsi | È censura preventiva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un coro di condanna per il fermo e la perquisizione di Angela Nittoli, collaboratrice de Ilfattoquotidiano.it, del fotografo del Corriere della Sera Massimo Barsoum e del videomaker freelance Roberto Di Matteo, arriva dal centrosinistra. E contro il modus operandi della polizia si schierano anche l’Ordine dei giornalisti, il sindacato, l’AssociazioneRomana e diversi comitati di redazione. Il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra chiamano in causa direttamente il Viminale, invitato a fare “subito chiarezza”, chiede Andrea Orlando, riguardo all’identificazione e al fermo poco prima di un’azione dimostrativa di Ultima Generazione a Roma dei tre giornalisti, guardati a vista in commissariato e accompagnati perfino in bagno. “Non bisogna sottovalutare in alcun modo questi episodi che costituiscono dei campanelli d’allarme che rischiano di compromettere diritti fondamentali come quello all’informazione”, dice il deputato dem che è stato ministro della Giustizia nel governo Renzi.