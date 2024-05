Creme antibiotiche troppo usate in Italia -rischio resistenze

(Di giovedì 23 maggio 2024)intra fai-da-te e prescrizioni improprie quando lo specialista dovrebbe prescrivere solo un antisettico locale anche in garze o cerotti. È la denuncia, della Societàna di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), che in uno studio di un pool di esperti ha redatto un documento di raccomandazioni. I dati confermano la situazione di abuso: ogni anno insi usano oltre 278 milioni di dosi (di cui oltre 168 milioni della sola gentamicina), con l'aumento di un terzo delle infezioni cutanee antibiotico-resistenti. "Il ricorso massiccio e improprio alla terapia antibiotica locale anche per le infezioni cutanee superficiali, che interessano ogni anno milioni dini, è inefficace, perché ferite e ustioni lievi sono contaminate da una molteplicità di microrganismi refrattari all'azione specifica dell'antibiotico, inoltre riduce di un terzo la sensibilità agli antibiotici comuni più utilizzati come, ad esempio, la gentamicina - spiega Giuseppe Argenziano, presidente SIDeMaST e direttore della Clinica Dermatologica dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli -.

Gaza. Save the Children, mai così tanti attacchi contro sanità in un conflitto - Tutto è in pausa, comprese le operazioni di routine", ha spiegato, aggiungendo che la mancanza di medicinali come creme steroidee e pomate antibiotiche ostacola il trattamento di malattie semplici. ...