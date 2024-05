Cowboy bob - il caschetto western di tendenza dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Megan Fox ci aveva abituato negli ultimi tempi a dei colpi di testa a livello di look, sfoggiando varie colorazioni, a volte anche estreme, dal red velvet al blue, fino al rosa. Di recente, dopo essere stata al famoso Festival Coachella, l’attrice ha dato un taglio alle sue lunghezze, passando a unbob più corto, unsfilato e irregolare con frangia che ha totalizzato molti like sui social. A occuparsi del cambio look di Fox è stato Dimitris Giannetos, noto hairstylist delle celebrities, che ha anche rivoluzionato il colore dei capelli dell’attrice, riportandoli a un castano freddo, ma intenso e pieno di sfaccettature e sfumature. Ilbob va portato con leggerezza e disinvoltura, un po’ spettinato e dinamico, naturale e dal sapore, con un tocco contemporaneo e più fresco rispetto al classico French bob. Accorgimenti Ilbob piace anche a molte persone comuni perché è vivace, versatile e non troppo impegnativo.