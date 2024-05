Così la Cina detta legge al Vaticano

Il Vaticano ha bisogno di cercare investimenti speculativi che offrano buoni rendimenti perché altrimenti non è in grado di pagare con le entrate annuali la struttura che ha. Lo sostiene il cardinale Angelo Becciu in una intervista al settimanale tedesco Die Zeit in cui professa la sua innocenza nella vicenda giudiziaria che ha portato nel dicembre scorso davanti al Tribunale Vaticano alla sua condanna di primo grado di 5 anni e sei mesi: «Ho la coscienza pulita», rivendica, «Sono stato assolto da metà delle accuse.

