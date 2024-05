Cosa vuol dire Mascaria - il titolo del film di Rai 1 dedicato alle vittime della mafia?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si celebra oggi la GiornataLegalità in memoria delledi tutte le mafie. Rai 1 la ricorda trasmettendo questa sera iltto da Isabella Leoni e interpretato da Fabrizio Ferracane e Fortunato Cerlino, tra gli altri. La parolarimanda alla parola siciliana con cui si indica l’atto di tingere con il carbone. In gergo dialettale è sinonimo di calunnia, ovvero di una macchia nera che non sparisce. Un’arma, terribile quanto quelle vere, che rovina l’onore di una persona. Ilinfatti è ispirato alla vera storia di un imprenditore, Rocco Greco, che aveva prima denunciato la, finendo poi per essere considerato a sua volta un malavitoso. Il protagonista delsi chiama Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane), un imprenditore siciliano calunniato da alcuni malavitosi dopo che lo stesso, ribellandosi, rifiutò di pagare oltre il pizzo. Facendo arrestare i suoi taglieggiatori.

Mascaria, cast e trama del film tv in onda su Rai 1 il 23 maggio - mascaria, cast e trama del film tv in onda su Rai 1 il 23 maggio - In onore della Giornata della Legalità, Rai 1 presenta stasera – giovedì 23 maggio 2024 – mascaria, un film televisivo dedicato agli imprenditori che hanno sfidato o stanno combattendo la presenza del ... msn

Mascaria: la storia vera di un imprenditore contro la mafia, in onda su Rai 1 il 23 maggio per la Giornata della legalità - mascaria: la storia vera di un imprenditore contro la mafia, in onda su Rai 1 il 23 maggio per la Giornata della legalità - Ogni anno, in occasione della Giornata della legalità, la televisione italiana dedica ampio spazio alla lotta contro la mafia, proponendo film, programmi e ... occhioche

Fabrizio Ferracane a La volta buona: “Il protagonista di Mascaria vede i mostri” - Fabrizio Ferracane a La volta buona: “Il protagonista di mascaria vede i mostri” - L'attore di mascaria presenta il suo personaggio Tutto è pronto per l'attesissimo film tv di Rai 1 che andrà in onda stasera. Il protagonista è l'attore ... lanostratv