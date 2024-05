Cosa c' è dietro il trionfo dell' Atalanta

A dargli vita è stato il tratto di un disegno, per poi srotolarsi in un lavoro e sbocciare nelle vesti di installazione. Quando il respiro si calma e di botto ci ritroviamo in apnea, ma “Che cosa c’è dietro la scogliera?“, questa è la domanda, o meglio, il titolo della mostra dell’artista Ricardo Aleodor Venturi a cura di Lucia Camela che inaugurerà domani alle ore 17 nella Scuola-Museo IC Olivieri.

ilrestodelcarlino