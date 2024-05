(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – Un interesse pubblico “costantemente rivendicato dal programma politico della maggioranza che mi sostiene, non già mediante la contrapposizione con le rivendicazioni dei privati, quanto piuttosto attraverso la veicolazione di queste verso l?interesse della collettività e del territorio, modalità con la quale si realizza la migliore essenza dell?interesse pubblico” spiega il governatorenella memoria di 17 pagine. “Il faro della nostra azione politica, vede, nell?attività privata non già un fattore egoistico da contrastare ma una risorsa che, lasciata crescere nel rispetto delle regole, rappresenta un valore aggiunto per la collettività quale primario elemento di sviluppo sociale ed economico”. L’impianto accusatorio, che analizza “solo una limitatissima parte dei rapporti tra amministrazione, presidente, e mondo del lavoro e delle imprese” non restituisce il giusto quadro a dire di

Corruzione: Toti, 'su Piano regolatore portuale confronto con tutti, no favoritismi' - corruzione: toti, 'su Piano regolatore portuale confronto con tutti, no favoritismi' - Genova, 23 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Antonietta Ferrante) - "Quanto al confronto sul futuro Piano regolatore portuale, rilevato che le competenze regionali non ineriscono alla fase programmator ... lanuovasardegna

Corruzione: Toti ai pm, ‘ho sempre perseguito l’interesse pubblico’ (2) - corruzione: toti ai pm, ‘ho sempre perseguito l’interesse pubblico’ (2) - (Adnkronos) – Un interesse pubblico “costantemente rivendicato dal programma politico della maggioranza che mi sostiene, non già mediante la contrapposizione con le rivendicazioni dei privati, quanto ... ilsannioquotidiano

Inchiesta di Genova, interrogatorio e dimissioni di Toti: ore decisive. Forza Italia: “O torna in libertà o lascia” - Inchiesta di Genova, interrogatorio e dimissioni di toti: ore decisive. Forza Italia: “O torna in libertà o lascia” - Da questa mattina è in corso l’interrogatorio del Governatore della Liguria Giovanni toti, indagato per corruzione e per questo posto agli arresti domiciliari lo scorso 7 maggio. Sono ore cruciali, ... tag24