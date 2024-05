Corruzione | Conte - ‘contaminazione politica-affari ci indign - Toti lasci’

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Oggiha potuto spiegare le sue ragioni ma qui c’è un problema di fondo di contaminazione trache cia”. Così Giuseppea Diritto e Rovescio su Rete4. Al di là della indagine, “non può restare al suo posto. IO qui non faccio il processo a, sto parlando del prestigio delle istituzioni e che quel modo di farè marcio. C’è una responsabilitàche è distinta da quella penale”. L'articolo CalcioWeb. .

