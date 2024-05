Copshop – Scontro a fuoco - recensione no spoiler dell’action thriller

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Teddy Murretto è una sorta di mediatore in operazioni illegali che spesso coinvolgono pezzi grossi della politica e della finanza o addirittura gli stessi federali. L’uomo è ferito e in fuga quando viene arrestato dalla polizia e condotto nella piccola prigione di una piccola cittadina. Poco dopo si ritrova come vicino di cella uno dei suoi inseguitori, lo spietato e implacabile sicario Bob Viddick, che si è fatto volutamente arrestare per ubriachezza molesta al fine di condividere la prigionia con il suo obiettivo. Ma non è il solo sulle tracce di Teddy e quella piccola caserma di provincia si trasformerà ben presto nel teatro di una furente resa dei conti tra interessi criminali, nella quale la coraggiosa agente Young cercherà di sopravvivere.: tutti contro tutti –(no) Ci si diverte certamente nel corso dei cento minuti di, un actiondove tutto è quello che sembra e una volta tanto non è un male.